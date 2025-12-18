गोरखपुर मंडल में आयकर विभाग की जांच में अभी और बढ़ेगा दायरा, टीम को बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी के मिले अहम सुराग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग का सर्च आपरेशन लगातार जारी है। इस कार्रवाई में अब तक पांच बड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और आवासों पर छापेमारी की गई है। जांच के दौरान रियल एस्टेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर शहर के कई बड़े बिल्डरों के नाम भी सामने आए हैं।

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन बिल्डरों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है। वहीं, देवरिया स्थित शराब फैक्ट्री में जांच पूरी कर आयकर की टीम मंगलवार देर रात महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ गोरखपुर लौट आई। जबकि कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के प्रतिष्ठानों और आवास पर जांच अभी जारी है।



220 से अधिक अधिकारी कर रहे जांच

ज्वाइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन प्रांजल सिंह और असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन उत्सव पांडेय के नेतृत्व में 220 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस सर्च आपरेशन में लगे हुए हैं। आयकर विभाग की टीमें 30 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर आटोमोबाइल, रियल एस्टेट, शराब, साल्वेंट कारोबारियों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर जांच कर रही हैं। ये टीमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज से गोरखपुर पहुंची हैं।



बेनामी संपत्ति के पुख्ता सुराग

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। कुशीनगर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के यहां से कई अन्य बिल्डरों के नाम सामने आए हैं, जो पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे थे। अन्य कारोबारियों के ठिकानों से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।