गोरखपुर में छात्रा को कमरे में बंद कर टेलर मास्टर ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तिवारीपुर क्षेत्र में मां के कपड़ों की नाप लेने के लिए टेलर मास्टर को बुलाने गई कक्षा 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। टेलर मास्टर ने किशोरी को अपने घर के कमरे में बंद कर वारदात की।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित जमशेद आलम को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।



किशोरी के पिता के अनुसार, उनके घर से कुछ दूरी पर दूसरी कालोनी में रहने वाला जमशेद आलम घर पर ही महिलाओं के कपड़े सिलता था। दीपावली से पहले पत्नी के कपड़े सिलवाने थे। इसके लिए रविवार शाम छह बजे उन्होंने बेटी को टेलर मास्टर को बुलाने भेजा था।