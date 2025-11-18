Language
    अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा- हर प्रोजेक्ट के लिए तय हों नोडल अधिकारी

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मानसून से पहले पूरा करने, नागरिक सुविधाओं पर ध्यान देने और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बनाए रखने पर जोर दिया। ठंड में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए गए।

    सीएम ने कहा कि एक निश्चित अवधि पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ली जाए

    डिजिटल टीम, गोरखपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी तय करते हुए उनसे मॉनिटरिंग की साप्ताहिक या पाक्षिक रिपोर्ट ली जाए। हर परियोजना की एक समय सीमा तय होती है और कार्य में तेजी लाते हुए उसे उसी अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं अगले साल मानसून के बाद पूरी होनी हैं, उनके कार्यों में और तेजी लाकर मानसून से पहले ही पूरा करने के विशेष प्रयास किए जाएं।

    गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ गोरखपुर में गतिमान परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी एक निश्चित अवधि पर प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पर पूरा ध्यान देना होगा। उन्होंने नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी अफसरों को दी।

    कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने ठंड की दस्तक होने के साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर जाम न लगने पाए।

     