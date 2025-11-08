1 दिसंबर से निरस्त हो जाएंगी हमसफर एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें, रेलवे प्रशासन ने बताई ये वजह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक दिसंबर से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 12595/12596 नंबर की हमसफर और साप्ताहिक गोरखपुर-आनंदविहार एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें निरस्त रहेंगी।। सप्ताह में चार दिन चलने वाली 12571/72 नंबर की हमसफर और गोरखपुर-पाटलिपुत्र समेत 22 ट्रेनों की आवृत्ति कम होगी। यानी, यह ट्रेनें नियमित नहीं चलेंगी।

गोरखपुर से सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को चलने वाली 12595 नंबर की हमसफर एक दिसंबर से 13 फरवरी तक निरस्त रहेगी। गोरखपुर से प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली 15057 नंबर की गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस चार दिसंबर से 12 फरवरी तक निरस्त की गई है।

इसके अलावा लखनऊ व अन्य स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने सप्ताह में चार दिन चलने वाली 12571/72 नंबर की हमसफर एक्सप्रेस, 15079/80 गोरखपुर-पाटलिपुत्र और 12529/30 लखनऊ/पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की आवृत्ति भी कम कर दी है।