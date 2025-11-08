1 दिसंबर से निरस्त हो जाएंगी हमसफर एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें, रेलवे प्रशासन ने बताई ये वजह
रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों से 1 दिसंबर से हमसफर एक्सप्रेस सहित आठ ट्रेनों को रद करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद जताया है। प्रभावित यात्रियों को रिफंड मिलेगा और वे रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक दिसंबर से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 12595/12596 नंबर की हमसफर और साप्ताहिक गोरखपुर-आनंदविहार एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें निरस्त रहेंगी।। सप्ताह में चार दिन चलने वाली 12571/72 नंबर की हमसफर और गोरखपुर-पाटलिपुत्र समेत 22 ट्रेनों की आवृत्ति कम होगी। यानी, यह ट्रेनें नियमित नहीं चलेंगी।
गोरखपुर से सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को चलने वाली 12595 नंबर की हमसफर एक दिसंबर से 13 फरवरी तक निरस्त रहेगी। गोरखपुर से प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली 15057 नंबर की गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस चार दिसंबर से 12 फरवरी तक निरस्त की गई है।
इसके अलावा लखनऊ व अन्य स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने सप्ताह में चार दिन चलने वाली 12571/72 नंबर की हमसफर एक्सप्रेस, 15079/80 गोरखपुर-पाटलिपुत्र और 12529/30 लखनऊ/पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की आवृत्ति भी कम कर दी है।
इसके अलावा अन्य स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों की आवृत्ति भी कम की गई है। दरअसल, रेलवे प्रशासन ने कोहरा का हवाला देते हुए 15 फरवरी तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित करने का निर्णय लिया है।
एक दिसंबर से कोहरा पड़े या न पड़े लेकिन यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। ठंड के दिनों में भी यात्रियों को धक्कामुक्की करनी पड़ेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।