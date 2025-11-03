Language
    भीषण जाम से गोरखपुर में लोग बेहाल: बिना तैयारी पुलिया खोदी, थमी शहर की रफ्तार; वाहनों की लंबी-लंबी कतारें

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    गोरखपुर में बिना तैयारी के पुलिया निर्माण शुरू होने से शहर में भीषण जाम लग गया। नौसढ़ से राजघाट तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी फंसी रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, और पुलिस को यातायात सामान्य करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

    गोरखपुर में पुलिया निर्माण से हाहाकार, शहर जाम से बेहाल।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिना किसी पूर्व तैयारी के पुलिया निर्माण के लिए सड़क खोदने की जल्दबाजी ने सोमवार सुबह शहर की रफ्तार थाम दी। नौसढ़ पेट्रोल पंप के पास फोरलेन की एक पूरी लेन बंद होते ही लखनऊ मार्ग पर वाहनों की कतारें कई किलोमीटर लंबी हो गईं। भारी वाहनों के साथ स्कूल बसें, ऑफिस आने-जाने वाले और मरीजों की एम्बुलेंस जाम में फंस गईं। धूल और हॉर्न के शोर के बीच लोग तीन घंटे तक परेशान रहे, जबकि पुलिस कर्मी एक ही लेन से वाहन निकालने में पसीना बहाते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    बिना तैयारी पुलिया खोदी, जाम से थमी शहर की रफ्तार

     

    सुबह नौ बजे लगा जाम सिर्फ नौसढ़ तक सीमित नहीं रहा। लखनऊ और वाराणसी फोरलेन को शहर से जोड़ने वाले इस चौराहे पर आवागमन ठप होने से परेशानी कुछ ही देर में बढ़ गई। यह बाधा धीरे-धीरे शहर की मुख्य सड़कों तक पहुंच गई।
    नौसढ़ से लेकर रुस्तमपुर, टीपी नगर, राजघाट पुल और हाबर्ट बांध तक सभी संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगने लगे। शहर की तरफ आने वाले हर रूट पर जाम का असर दिखाई देने लगा। जहां एक तरफ आफिस और स्कूल टाइम की भीड़ ने दबाव बढ़ाया, वहीं पुलिया के गड्ढे के आसपास जमा मिट्टी और पानी ने वाहनों की रफ्तार और धीमी कर दी।

     

    नौसढ़ से लेकर राजघाट पुल तक वाहनों की कतारें, दोपहर तक जू रही पुलिस

     


    राजघाट पुल से लेकर रुस्तमपुर ढाला तक कई जगह वाहन रुके रहे। कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े।एम्बुलेंस और स्कूली बसें जाम में फंसी रही। पुलिस और राहगीरों ने मिलकर किसी तरह रास्ता बनाया। बसों में बैठे स्कूली बच्चे प्यास और गर्मी से परेशान थे। जगह-जगह बाइक सवारों ने अपने वाहन किनारे कर पैदल रास्ता पार करने की कोशिश की। जाम की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस, गीडा थाना पुलिस और सीओ ट्रैफिक मौके पर पहुंचे।

     

    एम्बुलेंस, स्कूल बसें और ऑफिस आने वाले लोग फंसे, बिना योजना शुरू हुआ काम

     

    भारी वाहनों को रामनगर–कड़जहां मार्ग से डायवर्ट किया गया, लेकिन जाम कम नहीं हुआ। सड़क के बीच मिट्टी, फिसलन और एक लेन पर ट्रैफिक के बोझ से हालात बिगड़ते गए। दोपहर तक पुलिस की कई टीमें डटी रहीं पर ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका।स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने कहा कि प्रशासन ने बिना सूचना दिए काम शुरू कर दिया।

    एसपी यातायात राजकुमार पांडे ने बताया कि स्थानीय थाना पुलिस की टीम मौके पर है, आवागमन शुरू करा दिया गया है। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है।