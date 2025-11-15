'सबसे दोस्ती करती हो, मुझसे भी करो...', वीडियो भेजकर मालिक का दोस्त कर रहा था परेशान, युवती ने प्रेमी को बताया और...

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल के एक क्लब में काम करने वाली युवती को क्लब मालिक का दोस्त सीसी कैमरे का फुटेज भेज ब्लैकमेल कर रहा था। क्लब में काम करने वाली युवती ने मामले की जानकारी अपने प्रेमी को दी तो अपने साथियों संग मिलकर उसने क्लब मालिक के दोस्त की पिटाई कर दी। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। दो युवकों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने तहरीर में लिखा है कि तारामंडल के एक क्लब में काम करती है। नौ नवंबर को क्लब मालिक के एक मित्र ने उसे क्लब का सीसी फुटेज भेजा। वीडियो में युवती अपने दोस्त के साथ दिख रही थी। फुटेज के साथ आया मैसेज लिखकर भेजा कि सबसे दोस्ती करती हो, मुझसे भी करो... युवती का आरोप है कि युवक इसी वीडियो को लेकर उसे ब्लैकमेल और धमकाने लगा।

दोस्त को बताई ये बात उसने यह बात अपने दोस्त और क्लब मालिक को बताई, मगर उसे और सदमा तब लगा जब क्लब मालिक भी युवक की तरफ से बात करने लगे। रात में 8:30 बजे युवक क्लब पहुंचा तो क्लब में काम करने वाली युवती के प्रेमी ने गेट के पास ही अपने दोस्तों संग उसे घेर कर पीट दिया।