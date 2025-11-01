रुपये गए, विभाग ने बिजली कनेक्शन भी काट लिया, घूस लेकर जेई ने जोड़ दी थी लाइन
गोरखपुर के चौरी चौरा में ग्रीन सिटी कॉलोनी के निवासियों को बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत देना भारी पड़ा। विभाग ने कनेक्शन काट दिया है और जेई व लाइनमैन निलंबित हो गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर अवैध रूप से कनेक्शन दिए थे। अब निवासियों को दोबारा कनेक्शन के लिए 70 रुपये प्रति वर्ग फीट जमा करने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा खंड के सरदारनगर उपकेंद्र अंतर्गत ग्रीन सिटी कालोनी में बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। घूस देकर कनेक्शन मिला। अब घूस की पुष्टि के बाद कनेक्शन काट दिया गया। जेई और लाइनमैन को निलंबित किया जा चुका है। रुपये लेकर कनेक्शन जोड़ने में लिप्त एक अन्य जेई के खिलाफ भी जांच की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इसी जेई ने रुपये लिए और बाद में आने वाले जेई से मिलीभगत कर लाइन जोड़ दी।
सरदारनगर के रामपुर बुजुर्ग क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन सिटी कालोनी में वर्तमान में सात लोग घर बनवा चुके हैं। घर बनवाने के पहले कालोनाइजर ने बिजली का कनेक्शन दिलाने का आश्वासन दिया था। घर बनने के बाद जब लोगों ने दवाब बनाया तो अभियंताओं से मिलीभगत कर कालोनी की लाइन जोड़ दी गई।
नियमानुसार बिजली निगम प्राइवेट कालोनी में विद्युतीकरण के पहले एस्टीमेट बनाता है। इसके आधार पर संबंधित लोगों या कालोनाइजर को रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद पोल व तार बिछाकर आपूर्ति शुरू कराई जाती है। ग्रीन सिटी कालोनी में विद्युतीकरण पर नियमानुसार तकरीबन 30 लाख रुपये खर्च हो रहे थे।
इस पर बीच का रास्ता निकालकर बिजलीकर्मियों ने पांच लाख रुपये लिए और मई में लाइन जोड़ दी। बाकायदा पांच पोल की अवैध लाइन भी बना दी। उस समय कनेक्शन भी नहीं दिया गया। दीपावली में लोगों ने कनेक्शन लगाने का अनुरोध किया तो झटपट पोर्टल पर आवेदन कराया गया।
इसके बाद कनेक्शन जारी करते हुए मीटर लगा दिया गया। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता सुनील कुमार को जानकारी दी तो उन्होंने जांच की। अवैध रूप से लाइन बनाकर प्राइवेट कालोनी को लाभ पहुंचाने की पुष्टि के बाद जेई के निलंबन की संस्तुति की। साथ ही लाइनमैन को निलंबित कर दिया।
रोजाना खतरे में गुजरते हैं लोग
रामपुर बुजुर्ग के जिस ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से ग्रीन सिटी कालोनी को बिजली दी गई वह मुख्य मार्ग के बिल्कुल किनारे है। इधर से गुजरने वाले वाहनों के हमेशा ट्रांसफार्मर से सटने की आशंका बनी रहती है। स्कूल की बसें आती-जाती हैं तो खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जेई से कई बार ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करने या पोल पर ही ज्यादा ऊंचाई पर रखने की मांग की जा चुकी है लेकिन वह कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो और रुपये लेकर सात लोगों को कनेक्शन दे दिया।
70 रुपये वर्गफीट लमा करने होंगे
शुक्रवार को ग्रीन सिटी कालोनी के नागरिकों ने चौरी चौरा खंड के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार से मुलाकात की। उन्होंने आपूर्ति दोबारा शुरू कराने का अनुरोध किया। इस पर अधिशासी अभियंता ने प्रति वर्गफीट 70 रुपये की दर से पूरे प्लाट के क्षेत्रफल को आधार बनाकर रुपये जमा करने को कहा। बोले कि रुपये जमा होते ही जल्द से जल्द कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। नागरिकों ने एक दिन का समय मांगा है।
