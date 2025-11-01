रुपये गए, विभाग ने बिजली कनेक्शन भी काट लिया, घूस लेकर जेई ने जोड़ दी थी लाइन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा खंड के सरदारनगर उपकेंद्र अंतर्गत ग्रीन सिटी कालोनी में बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। घूस देकर कनेक्शन मिला। अब घूस की पुष्टि के बाद कनेक्शन काट दिया गया। जेई और लाइनमैन को निलंबित किया जा चुका है। रुपये लेकर कनेक्शन जोड़ने में लिप्त एक अन्य जेई के खिलाफ भी जांच की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इसी जेई ने रुपये लिए और बाद में आने वाले जेई से मिलीभगत कर लाइन जोड़ दी।

सरदारनगर के रामपुर बुजुर्ग क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन सिटी कालोनी में वर्तमान में सात लोग घर बनवा चुके हैं। घर बनवाने के पहले कालोनाइजर ने बिजली का कनेक्शन दिलाने का आश्वासन दिया था। घर बनने के बाद जब लोगों ने दवाब बनाया तो अभियंताओं से मिलीभगत कर कालोनी की लाइन जोड़ दी गई।

नियमानुसार बिजली निगम प्राइवेट कालोनी में विद्युतीकरण के पहले एस्टीमेट बनाता है। इसके आधार पर संबंधित लोगों या कालोनाइजर को रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद पोल व तार बिछाकर आपूर्ति शुरू कराई जाती है। ग्रीन सिटी कालोनी में विद्युतीकरण पर नियमानुसार तकरीबन 30 लाख रुपये खर्च हो रहे थे।

इस पर बीच का रास्ता निकालकर बिजलीकर्मियों ने पांच लाख रुपये लिए और मई में लाइन जोड़ दी। बाकायदा पांच पोल की अवैध लाइन भी बना दी। उस समय कनेक्शन भी नहीं दिया गया। दीपावली में लोगों ने कनेक्शन लगाने का अनुरोध किया तो झटपट पोर्टल पर आवेदन कराया गया।