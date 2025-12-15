गोरखपुर में ग्राम सचिवों ने वापस किए डोंगल, लेनदेन बंद होने से ठप होगा विकास
गोरखपुर में ग्राम सचिव ऑनलाइन हाजिरी, अतिरिक्त कार्य और सरकारी कार्यों में निजी संसाधनों के प्रयोग का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को चौथे चरण में सहजनवा, ...और पढ़ें
जागरण टीम, गोरखपुर। आनलाइन हाजिरी, अतिरिक्त कार्य और सरकारी कार्यों में निजी संसाधनों के प्रयोग का विरोध कर ग्राम सचिव चरणबद्ध आंदोलन कर रहे है। सोमवार को चौथे चरण में सहजनवा, पाली और पिपरौली ब्लाक के ग्राम सचिवों ने अपने अपने डोंगल को एडीओ पंचायत के हवाले कर दिया। इससे वित्तीय लेनदेन बंद होने से विकास कार्य ठप हो जाएंगे। हालांकि ग्राम सचिव कार्य करते रहेंगे।
ग्राम सचिव आन लाइन हाजिरी सहित अन्य विभागों के कार्य लिए जाने के विरोध में एक दिसंबर से चरणबद्ध असहयोग आंदोलन कर रहे है। पहले चरण काली पट्टी बांध कर तथा दूसरे चरण में सरकारी ग्रुप से लेफ्ट होना, तीसरे चरण अपने व्यक्तिगत वाहनों से को छोड़ देना शामिल है।
चौथे चरण में ग्राम सचिवों ने सोमवार को अपना डोंगल ब्लाकों के एडीओ पंचायत को सौंप दिए। ग्राम सचिवों के कदम से गांवों के विकास कार्यों पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। अब किसी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं होगा।
ग्राम सचिवों ने बताया कि ग्रामीणों के कार्य होते रहेंगे। डोंगल सौंपने वालों में सुनील शुक्ला, हेमंत सिंह, अभय कुमार, गौरव द्विवेदी, रामेश्वर यादव, गौतम कुमार, मनेंद्र कुमार, सुषमा चौबे, शिल्पी यादव, प्रतिमा सिंह, गौरी सिंह, लोकेश, विनय कुमार, अजय जायसवाल, अजीत कुमार पासवान, रोहित यादव, समीर यादव, धनेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद कुमार, राघवेंद्र सिंह, मनोज राज, विजय मौर्य, अश्वनी सिंह आदि शामिल रहे।
