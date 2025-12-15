गोरखपुर में ग्राम सचिवों ने वापस किए डोंगल, लेनदेन बंद होने से ठप होगा विकास

जागरण टीम, गोरखपुर। आनलाइन हाजिरी, अतिरिक्त कार्य और सरकारी कार्यों में निजी संसाधनों के प्रयोग का विरोध कर ग्राम सचिव चरणबद्ध आंदोलन कर रहे है। सोमवार को चौथे चरण में सहजनवा, पाली और पिपरौली ब्लाक के ग्राम सचिवों ने अपने अपने डोंगल को एडीओ पंचायत के हवाले कर दिया। इससे वित्तीय लेनदेन बंद होने से विकास कार्य ठप हो जाएंगे। हालांकि ग्राम सचिव कार्य करते रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम सचिव आन लाइन हाजिरी सहित अन्य विभागों के कार्य लिए जाने के विरोध में एक दिसंबर से चरणबद्ध असहयोग आंदोलन कर रहे है। पहले चरण काली पट्टी बांध कर तथा दूसरे चरण में सरकारी ग्रुप से लेफ्ट होना, तीसरे चरण अपने व्यक्तिगत वाहनों से को छोड़ देना शामिल है।