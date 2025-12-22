Language
    गोरखपुर-प्रयागराज के बीच 1 जनवरी से चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधाएं

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 1 जनवरी से दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यह सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। इन ट्रेनों के चलने से ...और पढ़ें

    1 जनवरी से चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला के दौरान गंगा के संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक जनवरी से गोरखपुर से प्रयागराज (झूंसी) के बीच दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05002/05001 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी को तथा झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी को चलेगी।

    इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोच लगाए जाएंगे। 05004/05003 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को तथा झूसी से 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी को चलाई जाएगी।

    इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 08 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 कोच लगाए जाएंगे।

    • 05002 गोरखपुर-झूसी माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन चौरीचौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर, मऊ, बनारस और ज्ञानपुर रोड होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे झूसी पहुंचेगी।
    • 05001 झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल झूसी से रात 10.30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, मऊ, औंड़िहार, सलेमपुर, भटनी, देवरिया होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
    • 05004 गोरखपुर-झूसी माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान करेगी। यहह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर, मऊ, बनारस और माधोसिंह होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे झूसी पहुंचेगी।
    • 05003 झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल झूसी से सुबह 07.45 बजे प्रस्थान करेगी यह ट्रेन ज्ञानपुर रोड, बनारस, मऊ, सलेमपुर, भटनी व देवरिया होते हुए दूसरे दिन शाम 04.25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।