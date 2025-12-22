गोरखपुर-प्रयागराज के बीच 1 जनवरी से चलेंगी दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला के दौरान गंगा के संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक जनवरी से गोरखपुर से प्रयागराज (झूंसी) के बीच दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05002/05001 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 01, 03, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 30 जनवरी, 01, 13 एवं 15 फरवरी को तथा झूसी से 02, 04, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31 जनवरी, 02, 14 एवं 16 फरवरी को चलेगी।

इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 07 कोच लगाए जाएंगे। 05004/05003 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर माघ मेला स्पेशल गोरखपुर से 02, 14, 17, 22, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को तथा झूसी से 03, 15, 18, 23 जनवरी, 01 एवं 15 फरवरी को चलाई जाएगी।