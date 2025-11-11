Gorakhpur Zoo: सर्पगृह में बिछा पुआल, बंदर ओढ़ेंगे कंबल, चिड़ियाघर में ठंड से वन्यजीवों की सुरक्षा के खास इंतजाम
गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में ठंड बढ़ने के कारण वन्यजीवों की विशेष देखभाल की जा रही है। उनके आहार में बदलाव किए गए हैं और बाड़ों में गर्माहट के लिए पुआल, कंबल और गद्दे लगाए गए हैं। तापमान और गिरने पर हीटर की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे चिड़ियाघर में ठंड से वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सर्दी का असर अब इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी दिखने लगा है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में तापमान गिरते ही वन्यजीवों की देखभाल को लेकर विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं।
चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्यजीवां के आहार में बदलाव के साथ-साथ उनके बाड़ों में गर्माहट बनाए रखने की व्यवस्था की है, ताकि ठंड का असर उनके स्वास्थ्य पर न पड़े।
उप निदेशक एवं मुख्य वन्यजीव चिकित्सक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि हर साल मौसम के अनुसार वन्यजीवों के आहार और देखभाल की योजना बनाई जाती है। इस बार भी ठंड को देखते हुए सभी बाड़ों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।
एक नवंबर से आहार में बदलाव के बाद अब सांपों के बाड़ों में पुआल बिछाई गई है, ताकि उन्हें प्राकृतिक गर्माहट मिल सके। वहीं बंदरों के लिए कंबल और अन्य शीतप्रिय प्राणियों के लिए मोटे गद्दों की व्यवस्था की गई है।
यह भी पढ़ें- नासा से जुड़कर मुनाफा पाने का झांसा देकर करोड़ो ठगने वाला गिरफ्तार, लखनऊ-कानपुर में भी फैलाया था जाल
तापमान और गिरने पर हीटर लगाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि इन उपायों से वन्यजीवों को मौसम के प्रभाव से बचाया जा सकेगा और वे सुरक्षित एवं आरामदायक माहौल में रह पाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।