Gorakhpur Zoo: सर्पगृह में बिछा पुआल, बंदर ओढ़ेंगे कंबल, चिड़ियाघर में ठंड से वन्यजीवों की सुरक्षा के खास इंतजाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सर्दी का असर अब इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी दिखने लगा है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में तापमान गिरते ही वन्यजीवों की देखभाल को लेकर विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं।

चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्यजीवां के आहार में बदलाव के साथ-साथ उनके बाड़ों में गर्माहट बनाए रखने की व्यवस्था की है, ताकि ठंड का असर उनके स्वास्थ्य पर न पड़े।



उप निदेशक एवं मुख्य वन्यजीव चिकित्सक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि हर साल मौसम के अनुसार वन्यजीवों के आहार और देखभाल की योजना बनाई जाती है। इस बार भी ठंड को देखते हुए सभी बाड़ों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।