गोरखपुर चिड़ियाघर में कल से बदल जाएगा वन्यजीवों का भोजन, भालू खाएगा शहद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सर्दियों की दस्तक के साथ शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में रहने वाले वन्यजीवों के खानपान में एक नवंबर बदलाव हो जाएगा। ठंड में जानवरों के शरीर का तापमान गिरने से उनकी पाचन क्षमता और शारीरिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन उनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हुए भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करता है। वहीं अधिक ठंड पड़ने पर उन्हें सेल से बाहर निकालने के समय भी बदलाव कर दिया जाएगा।

शीतकाल में मांसाहारी जानवरों के भोजन में वृद्धि की गई है। सफेद बाघिन गीता को अब 12 की जगह 14 किलो मांस मिलेगा। तेंदुआ मोना, नारद, नंदनी व अन्य और लकड़बग्घा अर्जुन, जिन्हें पहले चार किलो मांस दिया जाता था, अब उन्हें पांच से छह किलो तक दिया जाएगा। सियार का आहार एक किलो से बढ़ाकर डेढ़ किलो और लोमड़ी को अब एक किलो मांस मिलेगा, जबकि गर्मी में आधा किलो ही मिलता था।