Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालगाड़ी की आवाज से ट्रेन का हॉर्न नहीं सुनाई दिया, गोरखपुर में महिला-दो बच्चियां ट्रेन से कटीं; दो की मौत

    By Satish Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    गोरखपुर में एक दुखद घटना में, गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पार करते समय मोरध्वज एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पार करते समय महिला और दो बच्चियां मोरध्वज एक्सप्रेस 14691 की चपेट में आ गए। यह घटना रविवार की शाम को तब हुई जब तीनों बाजार से घर लौट रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोग तीनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां महिला व एक बच्ची को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।गंभीर रूप से घायल नौ वर्षीय बच्ची का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    घटना शाम करीब चार से साढ़े पांच बजे के बीच की है। हुमायूंपुर उत्तरी यादव टोला निवासी सविता देवी (32) पत्नी हेमंत यादव बच्चों को घुमाने के बाद घर लौट रही थीं। उनके साथ पड़ोस में रहने वाले अमरेश साहनी की नौ वर्षीय बेटी कनक साहनी व अमित यादव की आठ वर्षीय बेटी शिया यादव थीं। तीनों रेलवे लाइन पार कर रहे थे।

    उसी समय सामने की पटरी पर मालगाड़ी गुजर रही थी, जिससे तेज शोर हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस पटरी पर सविता देवी और बच्चे खड़े थे, उसी पटरी पर जंक्शन की ओर से मोरध्वज एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ गई। ट्रेन के चालक ने हार्न बजाया, लेकिन मालगाड़ी के शोर के कारण उन्हें लगा कि आवाज उसी की है।

    इसी भ्रम में तीनों पटरी पार करने लगे और ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने सविता देवी और शिया को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में कनक को बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर किया गया।

    परिवार के लोगों ने उसे सावित्री हास्पिटल में भर्ती कराया है। सविता देवी के पति हेमंत यादव व शिया के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। कनक साहनी के पिता बाहर रहकर मजदूरी करते हैं।

    एक ही मोहल्ले में रहने वाले तीनों परिवारों पर एक साथ यह हादसा कहर बनकर टूटा है। घरों में कोहराम मच गया है। महिलाएं बदहवास हैं और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि यह घटना कोतवाली क्षेत्र में हुई है।