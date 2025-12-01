गोरखपुर में बरात के दौरान हादसा- बरातियों की रोडलाइट में उतरा करंट, एक की मौत, नौ झुलसे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा खंड क्षेत्र के झंगहा थाना अंतर्गत हरैया गांव में रोडलाइट में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और नौ लोग झुलस गए। इसमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बरात में शामिल होने वाहन पर रोडलाइट रखकर लोग जा रहे थे। घटना देर रात की है।

चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी राममिलन निषाद के घर से झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में गोबरी निषाद के घर बरात जा रही थी। रोडलाइट, बैंड बाजा वाले एक वाहन में सवार होकर जा रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गांव में ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वाल्ट के हाईटेंशन तार से रोडलाइट का ऊपरी भाग छू गया। इससे तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। धुंआ छंटने के बाद पता चला कि करंट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और नौ लोग झुलस गए हैं।