    गोरखपुर में बरात के दौरान हादसा- बरातियों की रोडलाइट में उतरा करंट, एक की मौत, नौ झुलसे

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    गोरखपुर में एक बारात के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। रोडलाइट में करंट उतरने से एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा खंड क्षेत्र के झंगहा थाना अंतर्गत हरैया गांव में रोडलाइट में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और नौ लोग झुलस गए। इसमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बरात में शामिल होने वाहन पर रोडलाइट रखकर लोग जा रहे थे। घटना देर रात की है।

    चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी राममिलन निषाद के घर से झंगहा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में गोबरी निषाद के घर बरात जा रही थी। रोडलाइट, बैंड बाजा वाले एक वाहन में सवार होकर जा रहे थे।

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गांव में ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वाल्ट के हाईटेंशन तार से रोडलाइट का ऊपरी भाग छू गया। इससे तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। धुंआ छंटने के बाद पता चला कि करंट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और नौ लोग झुलस गए हैं।

    चौरी चौरा खंड के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने कहा कि बिजली निगम की टीम मौके पर है। रोडलाइट का ऊपरी हिस्सा ऊंचाई से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छूने की जानकारी सामने आई है। जांच की जा रही है।