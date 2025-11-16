Language
    शादी के सीजन में जयमाल की एडवांस बुकिंग फुल, दूसरे जिलों से मंगाए जो रहे खास फूल

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:50 PM (IST)

    गोरखपुर में शादी के सीजन में जयमाल की एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। जयमाल को विशेष बनाने के लिए दूसरे जिलों से खास फूल मंगाए जा रहे हैं। शादी के सीजन में जयमाल की बढ़ती मांग को देखते हुए विक्रेता पूरी तरह से तैयार हैं।

    शादी के सीजन में जयमाल की एडवांस बुकिंग फुल।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इस बार शुभ लग्नों की भीड़ को देखते हुए शहर के फूल कारोबारियों ने खास तैयारी की है। सजावट के पारंपरिक बाजारों में जहां रोजाना खरीदारी बढ़ रही है, वहीं जयमाल और विशेष मालाओं की एडवांस बुकिंग पूरी तरह भर चुकी है। फूल कारोबारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि शादी-विवाह में प्रयोग होने वाली हाई-वैल्यू जयमाल की इस बार रिकॉर्ड डिमांड देखी जा रही है।

    उन्होंने बताया कि उनके यहां 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की प्रीमियम जयमाल उपलब्ध हैं और सभी की बुकिंग एक सप्ताह पहले ही फुल हो गई। शहर के बड़े मैरेज हाउस, वर-वधू की एंट्री सजावट, दुल्हे की गाड़ी की डेकोरेशन और जयमाल स्टेज के लिए लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं।

    बाहर से मंगवाई जा रही एक्सक्लूसिव वैरायटी

    डिमांड के अनुरूप इस बार फूलों की कई विशेष वैरायटी बाहर से मंगाई गई हैं। जितेंद्र सैनी ने बताया कि कोलकाता से रजनीगंधा की प्रीमियम रेंज, दिल्ली से हाई-क्वालिटी गुलाब और वाराणसी से गुलदाउदी की विशेष जयमाल मंगाई गई है। इनकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं और कैमरा लाइट में भी अपना रंग बनाए रखती हैं।

    उन्होंने कहा कि ग्राहक अब सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि टिकाऊपन भी देख रहे हैं। इसके चलते थोड़ी महंगी लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के फूलों की मांग तेजी से बढ़ी है।

    सजावट में थीम आधारित जयमाल का क्रेज

    इस सीजन ‘कॉन्ट्रास्ट कलर जयमाल’, ‘पिंक–व्हाइट थीम’, ‘गोल्डन टच रजनीगंधा’ और ‘हेरिटेज मारवाड़ी स्टाइल’ जयमाल खूब पसंद की जा रही हैं। कारोबारी बताते हैं कि कई कपल अपनी ड्रेस के अनुरूप रंग और डिजाइन चुन रहे हैं, ताकि फोटोग्राफी में एक आकर्षक फ्रेम तैयार हो सके।

    स्थानीय बाजार में बढ़ा प्रतिस्पर्धा

    लग्न सीजन में बढ़ी मांग से कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई है। कई दुकानदार नई मशीनों की मदद से फूलों के डिजाइनर पैटर्न तैयार कर रहे हैं, जिससे कम समय में अधिक मात्रा में काम किया जा सके।

    उपहार से लेकर स्टेज डेकोर तक बढ़ी रौनक

    फूल कारोबारियों का कहना है कि जयमाल के अलावा वर-वधू स्टेज, हॉल एंट्री, फोटो बूथ और कार डेकोरेशन के लिए भी अलग-अलग थीम की पूछताछ बढ़ी है। वहीं, उपहार के रूप में देने के लिए भी फूलों की विशेष रेंज तैयार की जा रही है, जिसमें छोटे गजरे से लेकर बड़े सिग्नेचर बुके तक शामिल हैं।

    लग्न की चहल-पहल बढ़ने के साथ ही बाजार में नई वैरायटी आने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को और भी विकल्प मिलेंगे और सजावट का आकर्षण बढ़ेगा।