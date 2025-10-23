UP Weather Update: गोरखपुर में हवा के बदले रुख ने कराया गर्मी का अहसास, पछुआ से गिरेगा तापमान
गोरखपुर में हवा का रुख बदलने से गर्मी का अहसास हुआ, अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पुरुवा हवा चलने से दिन में गर्मी रही, लेकिन जल्द ही पछुआ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आएगी और ठंडक बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हवा के बदले रूख ने बुधवार को मौसम में गर्मी का अहसास कराया। दिनभर धूप खिली रही। दोपहर में सूरज की किरणें तीखी लगीं।
स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री रिकार्ड किया गया।
स्थानीय मौसम विभाग के प्रभारी टीबी सिंह ने बताया कि पुरुवा हवा के चलने से दिन में थोड़ी गर्मी महसूस हुई है। हालांकि, दो-तीन दिनों बाद जब पछुआ हवाएं चलने लगेंगी, तो तापमान में गिरावट आएगी और मौसम में ठंडक का अहसास बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 20 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
विशेषज्ञ का कहना है दो- तीन दिनों के बाद पछुआ हवा के असर से तापमान में कमी आने की पूरी संभावना है, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगेगी।
