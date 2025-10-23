UP Weather Update: गोरखपुर में हवा के बदले रुख ने कराया गर्मी का अहसास, पछुआ से गिरेगा तापमान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हवा के बदले रूख ने बुधवार को मौसम में गर्मी का अहसास कराया। दिनभर धूप खिली रही। दोपहर में सूरज की किरणें तीखी लगीं। स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री रिकार्ड किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें