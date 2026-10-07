Gorakhpur Weather: गोरखपुर में मौसम की करवट से गिरा पारा, ठंड की मिली आहट
गोरखपुर में पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी ...और पढ़ें
HighLights
48 घंटे में गोरखपुर का तापमान चार डिग्री लुढ़का।
पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदला, बादल और वर्षा संभव।
गर्मी से राहत, ठंड के आगमन के अनुकूल परिस्थितियाँ बनीं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के मौसम में बदलाव दिखने लगा है। पारा तेजी से गिरने लगा है। दो दिन पहले करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान मंगलवार को 31 डिग्री पर आ गया। यानी 48 घंटे में दिन के तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
न्यूनतम तापमान में भी चार डिग्री की कमी आई और मंगलवार को यह 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी और उमस से राहत के साथ ठंड के आगमन की आहट भी मिलने लगी है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हुए मौसमी बदलाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा भी हो सकती है।
मंगलवार की सुबह भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से हल्की वर्षा हुई, जिसका असर तापमान पर दिखाई दिया। वर्षा और हवा का प्रभाव बना रहा तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 20-21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
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इससे दिन में उमस से राहत रहेगी और सुबह-शाम हल्की ठंडक बढ़ेगी। लगातार बादल और वर्षा का दौर रहा तो तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार, यह बदलाव ठंड के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकता है।
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