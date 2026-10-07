Gorakhpur Weather: गोरखपुर में मौसम की करवट से गिरा पारा, ठंड की मिली आहट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के मौसम में बदलाव दिखने लगा है। पारा तेजी से गिरने लगा है। दो दिन पहले करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान मंगलवार को 31 डिग्री पर आ गया। यानी 48 घंटे में दिन के तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

न्यूनतम तापमान में भी चार डिग्री की कमी आई और मंगलवार को यह 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी और उमस से राहत के साथ ठंड के आगमन की आहट भी मिलने लगी है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हुए मौसमी बदलाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा भी हो सकती है।