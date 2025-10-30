Language
    Gorakhpur Weather Today: गोरखपुर में दिखा 'मोंथा' का प्रभाव, तेज हवा संग बारिश से ठंड का आगाज

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:59 AM (IST)

    गोरखपुर में 'मोंथा' के प्रभाव से मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने ठंड की शुरुआत कर दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, और मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। किसानों को इस बारिश से काफी राहत मिली है, क्योंकि यह फसलों के लिए फायदेमंद है।

    गोरखपुर में बारिश ने कराया ठंड का एहसास। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ के दिन से शुरू हुआ मौसम में बदलाव का क्रम जारी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह बारिश ने ठंड का एहसास करवा दिया। एक वहीं बुधवार को बूंदाबादी से लेकर हल्की वर्षा से जमीन पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी।

    बुधवार को भी कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की वर्षा रिकार्ड हुई। अरब सागर में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में यह माहौल बना हुआ है। बादलों की मौजूदगी और छिटपुट वर्षा का क्रम अभी थमने वाला नहीं है।

    अरब सागर के बाद अब बंगाल की खाड़ी की बारी है, जहां चक्रवाती तूफान 'मोंथा' सक्रिय हो गया है। ओडिशा और झारखंड होते हुए, बिहार की ओर दस्तक दे रहा है। इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी पड़ेगा। गुरुवार को तेज हवा चलेगी। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा होगी।

    मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय वर्तमान में गोरखपुर में मौसम की स्थिति पर अपना अध्ययन बता रहे हैं। वर्षा के साथ तापमान में गिरावट शुरू हो जाने और इसके चलते ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जता रहे हैं। बीते तीन दिन से मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की जाने लगी है।

    अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड हो रहा है और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द घूम रहा है। मौसम विज्ञानी के अनुसार गुरुवार से जब 'मोंथा' का प्रभाव दिखना शुरू होगा तो अधिकतम तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक सिमट कर रह जाएगा। वर्षा वातावरण की आर्द्रता बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ठंड रिकार्ड तापमान से अधिक की उपस्थिति दर्ज कराएगी।