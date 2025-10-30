Gorakhpur Weather Today: गोरखपुर में दिखा 'मोंथा' का प्रभाव, तेज हवा संग बारिश से ठंड का आगाज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ के दिन से शुरू हुआ मौसम में बदलाव का क्रम जारी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह बारिश ने ठंड का एहसास करवा दिया। एक वहीं बुधवार को बूंदाबादी से लेकर हल्की वर्षा से जमीन पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को भी कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की वर्षा रिकार्ड हुई। अरब सागर में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में यह माहौल बना हुआ है। बादलों की मौजूदगी और छिटपुट वर्षा का क्रम अभी थमने वाला नहीं है।

अरब सागर के बाद अब बंगाल की खाड़ी की बारी है, जहां चक्रवाती तूफान 'मोंथा' सक्रिय हो गया है। ओडिशा और झारखंड होते हुए, बिहार की ओर दस्तक दे रहा है। इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी पड़ेगा। गुरुवार को तेज हवा चलेगी। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा होगी।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय वर्तमान में गोरखपुर में मौसम की स्थिति पर अपना अध्ययन बता रहे हैं। वर्षा के साथ तापमान में गिरावट शुरू हो जाने और इसके चलते ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जता रहे हैं। बीते तीन दिन से मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की जाने लगी है।