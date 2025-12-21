Gorakhpur Weather Update: चली सर्द पछुआ तो निकली धूप, बढ़ी रात की गलन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हवा का रुख बदल गया है। पुरवा का प्रभाव कम हुआ है और पछुआ चलने लगी है। ऐसे में दिन में धूप निकलने लगी है और पश्चिमोत्तर के पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवा रात की गलन बढ़ाने लगी है।

इसके चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम शुरू होगा। अधिकतम तापमान चढ़कर 19-20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और न्यूनतम गिरकर नौ डिग्री तक आएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार अगले दो दिन तक पछुआ हवा चलेगी, ऐसे में कोहरा कम होगा और दिन में धूप निकलेगी। रात को गलन भरी ठंड पड़ेगी । यह क्रम मात्र से दो से तीन दिन चलेगा। उसके बाद पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा और वह तिब्बत की ओर बढ़ेगा। इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार कोहरा बढ़ने के रूप में दिखेगा। कोहरे के चलते धूप की राह रुकेगी तो अधिकतम तापमान एक बार फिर गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। यानी दिन में भी शीतलहर का अहसास होगा।