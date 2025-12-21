Gorakhpur Weather Update: चली सर्द पछुआ तो निकली धूप, बढ़ी रात की गलन
गोरखपुर में हवा का रुख बदलने से पुरवा का प्रभाव कम हुआ है और पछुआ चलने लगी है। दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पश्चिमोत्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हवा का रुख बदल गया है। पुरवा का प्रभाव कम हुआ है और पछुआ चलने लगी है। ऐसे में दिन में धूप निकलने लगी है और पश्चिमोत्तर के पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवा रात की गलन बढ़ाने लगी है।
इसके चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम शुरू होगा। अधिकतम तापमान चढ़कर 19-20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और न्यूनतम गिरकर नौ डिग्री तक आएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ।
मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार अगले दो दिन तक पछुआ हवा चलेगी, ऐसे में कोहरा कम होगा और दिन में धूप निकलेगी। रात को गलन भरी ठंड पड़ेगी । यह क्रम मात्र से दो से तीन दिन चलेगा। उसके बाद पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा और वह तिब्बत की ओर बढ़ेगा। इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार कोहरा बढ़ने के रूप में दिखेगा। कोहरे के चलते धूप की राह रुकेगी तो अधिकतम तापमान एक बार फिर गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। यानी दिन में भी शीतलहर का अहसास होगा।
मौसम विज्ञानी ने बताया कि शुष्क पछुआ हवा ने वातावरण की नमी घटा दी है। ऐसे में कोहरे की प्रभाव में कमी आई है। बीते दिनों 99 प्रतिशत तक पहुंच चुकी आर्द्रता शनिवार को गिरकर 83 से 84 प्रतिशत पर आ गई। अगले दो दिन में आर्द्रता का प्रतिशत और गिरेगा लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते एक बार फिर बढ़ेगा।
मौसम विज्ञानी ने बताया कि दिसंबर के अंत तक शीतलहर पड़ने का सिलसिला शुरू होगा तो वह जनवरी के दूसरे पखवारे तक चलेगा। ऐसे में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा।
