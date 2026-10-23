गोरखपुर में पशु चिकित्सक की खुदकुशी के मामले में गरिमा समेत अन्य पर चार्जशीट, वेतन से ज्यादा थी EMI का दबाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित बसंत इनक्लेव अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर पशु चिकित्सक डा. परमात्मा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाली गरिमा सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य साथियों का भी नाम शामिल किया है। सीओ रवि सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है।

डा. परमात्मा ने 13 अगस्त की सुबह बसंत इनक्लेव अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। घटनास्थल पर मिले उनके सुसाइड नोट में गरिमा सिंह पुत्री ध्रुव नारायण सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया था। घटना के बाद स्वजन ने गरिमा और उसके गिरोह पर गंभीर आरोप लगाए थे।