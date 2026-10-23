आजमगढ़ में गाेरखपुर-फैजाबाद खंड निर्वाचन-2026 के लिए मतदान जारी, मतदान केंद्रों की आनलाइन मानीटरिंग

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गाेरखपुर-फैजाबाद खंड निर्वाचन-2026 के लिए शुक्रवार की सुबह आठ बजे से सभी 23 केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। जिले के 22 ब्लाक मुख्यालय एवं शिब्ली नेशनल पीजी कालेज शाम चार बजे तक मतदान होगा।

चुनाव में कुल 8,592 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सुबह दस बजे तक 954 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की प्रक्रिया सुबह काफी धीमी रही। एक-दो मतदाता ही केंद्रों पर पहुंच रहे थे।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर सभी मतदान केंद्रों की आनलाइन मानीटरिंग कर मतदान ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।