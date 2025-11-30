गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथपंथ के तीर्थ सर्किट पर होगा शोध, मिले 10 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय नाथपंथ की प्राचीन परंपरा को आधुनिक शोध-पद्धतियों के साथ जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान-परंपरा के एक नए अध्याय की नींव रखेगा। साथ ही नाथपंथ के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों का समग्र भौगोलिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विश्लेषण करेगा। शोध के दौरान नाथपंथ का तीर्थ सर्किट भी तैयार किया जाएगा।

इसे लेकर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आइसीपीआर), नई दिल्ली ने नाथपंथ में तीर्थस्थलों के भौगोलिक एवं दार्शनिक निहितार्थ विषय पर दो वर्षीय शोध-परियोजना की मंजूरी देते हुए 10 लाख रुपये का अनुदान दिया है। दो वर्षीय शोध भूगोल विभाग के सहायक आचार्य डा. अंकित सिंह के नेतृत्व में होगा।

डा. अंकित ने बताया कि नाथपंथ के तीर्थ स्थलों का विश्वव्यापी विस्तार है। उसका विशिष्ट भौगौलिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है। शोध में इसपर गंभीर कार्य किया जाएगा। दो वर्ष में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।