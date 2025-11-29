इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन और कृषि में भी पीएचडी कराएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय, शोध अध्यादेश में व्यापक संशोधन की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शोध के क्षेत्र में बड़ा और उपयोगी निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन और कृषि जैसे लोकप्रिय विषयों में पीएचडी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को न केवल नए अवसर मिलेंगे बल्कि दूर-दराज के विश्वविद्यालयों का रुख करने की मजबूरी भी खत्म होगी। इसे लेकर प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयार कर लिया है। जल्द कार्य परिषद से स्वीकृति लेने की तैयारी है।

इस पहल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अपने शोध अध्यादेश में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहा है, ताकि इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पीएचडी शुरू कराने की औपचारिक शुरुआत की जा सके। बीते सत्र में ही विश्वविद्यालय ने संविदा शिक्षकों को सह-पर्यवेक्षक के रूप में शोध कराने की अनुमति देकर शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए नई राह खोली थी। अब शोध अध्यादेश को और व्यापक बनाकर नए विषयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया तेज की है।