Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में मीडिया लैब की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, समझाने की कोशिश रही असफल

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में मीडिया लैब की मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की समझाने की कोशिशें विफल रही हैं, और छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वे बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मीडिया लैब की स्थापना की मांग कर रहे हैं और धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी शुक्रवार को हिंदी विभाग के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका धरना विभाग में मीडिया लैब खोलने की मांग को लेकर है। देर रात तक धरने पर रहे छात्रोंं का कहना था कि कुलपति खुद आकर उनकी मांगों को पूरा करने आश्वासन दें, तभी वह धरना खत्म करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों का कहना है कि मीडिया लैब खोले जाने का वादा विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया था। वादे के बाद तीन वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मीडिया लैब अब तक नहीं खुली। हर सत्र में छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हर सत्र में उसे बनवाने का आश्वासन भी देता है, लेकिन लैब धरातल पर नहीं आती।

    छात्रों का कहना है कि कुलपति ने सत्र के शुरुआत में आश्वासन दिया था कि 14 नवंबर को लैब का उद्घाटन हो जाएगा, जबकि अब तक इसका काम भी शुरू नहीं हुआ। धरने की जानकारी होने पर प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी, नियंता डा. टीएन मिश्र व अन्य अधिकारी पहुंचे और समझाने की कोशिश की लेकिन छात्र नहीं माने।

    छात्र मीडिया लैब के तत्काल शिलान्यास, सभी छात्रों की आधी टयूशन फीस वापस किए जाने, कक्ष की जर्जर स्थिति को ठीक किए जाने, स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने आदि की मांग कर रहे हैं।