गोरखपुर विश्वविद्यालय में मीडिया लैब की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र, समझाने की कोशिश रही असफल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी शुक्रवार को हिंदी विभाग के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका धरना विभाग में मीडिया लैब खोलने की मांग को लेकर है। देर रात तक धरने पर रहे छात्रोंं का कहना था कि कुलपति खुद आकर उनकी मांगों को पूरा करने आश्वासन दें, तभी वह धरना खत्म करेंगे।

छात्रों का कहना है कि मीडिया लैब खोले जाने का वादा विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया था। वादे के बाद तीन वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मीडिया लैब अब तक नहीं खुली। हर सत्र में छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हर सत्र में उसे बनवाने का आश्वासन भी देता है, लेकिन लैब धरातल पर नहीं आती।

छात्रों का कहना है कि कुलपति ने सत्र के शुरुआत में आश्वासन दिया था कि 14 नवंबर को लैब का उद्घाटन हो जाएगा, जबकि अब तक इसका काम भी शुरू नहीं हुआ। धरने की जानकारी होने पर प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी, नियंता डा. टीएन मिश्र व अन्य अधिकारी पहुंचे और समझाने की कोशिश की लेकिन छात्र नहीं माने।