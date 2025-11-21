गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुईं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, पकड़ा गया एक नकलची

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में गुरुवार से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गईं। परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन केंद्र पर सुबह की पाली में एमए के एक छात्र को अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़ा गया। तत्काल प्रभाव से उसकी पहली कापी जब्त कर ली गई और स्टीकेशन की कार्रवाई करते हुए दूसरी कापी दी गई।

केंद्राध्यक्ष प्रो. शांतनु रस्तोगी ने बताया कि पकड़े गए छात्र के खिलाफ अनुचित साधन के प्रयोग के तहत कार्रवाई की गई है। चिट और उत्तरपुस्तिका का मिलान किया जाएगा। उस आधार पर आगे की कार्रवाई के बारे में कमेटी निर्णय लेगी।