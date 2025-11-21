गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुरू हुईं विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, पकड़ा गया एक नकलची
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन, परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में एक छात्र को नकल करते पकड़ा गया, जिसकी कॉपी जब्त कर ली गई है। केंद्राध्यक्ष ने बताया कि छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन 7590 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुछ छात्र अनुपस्थित रहे। शुक्रवार को विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होंगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में गुरुवार से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गईं। परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन केंद्र पर सुबह की पाली में एमए के एक छात्र को अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़ा गया। तत्काल प्रभाव से उसकी पहली कापी जब्त कर ली गई और स्टीकेशन की कार्रवाई करते हुए दूसरी कापी दी गई।
केंद्राध्यक्ष प्रो. शांतनु रस्तोगी ने बताया कि पकड़े गए छात्र के खिलाफ अनुचित साधन के प्रयोग के तहत कार्रवाई की गई है। चिट और उत्तरपुस्तिका का मिलान किया जाएगा। उस आधार पर आगे की कार्रवाई के बारे में कमेटी निर्णय लेगी।
पहले दिन हुई परीक्षा में कुल 7590 विद्यार्थी शामिल हुए। पहले दिन विश्वविद्यालय व संबद्ध कालेजोें में विभिन्न विषयों के लिए कुल 7639 विद्यार्थी पंजीकृत थे। पहले दिन की परीक्षा में सात छात्र और 42 छात्राएं अनुपस्थित रहीं।
आज होगी इन विषयों की परीक्षाएं
शुक्रवार को एमए अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, मंच कला, दृश्य कला, रक्षा अध्ययन, एमएससी बायोइन्फार्मेटिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलाजी, बायोटेक्नोलाजी, बाटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोबायोलाजी और जूलाजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी।
