गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंक बढ़ाकर लिया गया फर्जी डिग्री, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल करने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में बीए और बीएड के अंकों में हेराफेरी की गई है। सारणीकरण पंजिका से कई पृष्ठ भी गायब मिले है। फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए परीक्षा नियंत्रक ने कैंट थाने में केस दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की विवेचना एसटीएफ से कराने की मांग की गई है। परीक्षा नियंत्रक कुलदीप सिंह द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 के पत्र के आधार पर जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने कैंट क्षेत्र की रहने वाली प्रीती जायसवाल के बीए (वर्ष 1998, 1999, 2000) और बीएड (2001) के शैक्षणिक अभिलेखों की जांच की।

रिपोर्ट में पाया गया कि बीए तृतीय वर्ष (2000) के मनोविज्ञान विषय के अंक विश्वविद्यालय रिकार्ड में 41, 06, 47 और 26 अंक थे, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंकपत्र में ये बढ़ाकर क्रमशः 62, 51, 57 और 34 अंक दर्ज किए गए हैं। राजनीति शास्त्र के अंकों में भी भारी अंतर पाया गया।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अंकपत्र पूरी तरह से कूटरचित है। इसके अतिरिक्त बीए प्रथम वर्ष (1998) की सारणीकरण पंजिका से अनुक्रमांक 128671 से 128700 तक का पृष्ठ गायब मिला है, जबकि बीए द्वितीय वर्ष (1999) में अंकों से छेड़छाड़ और बीए तृतीय वर्ष (2000) में पृष्ठ बदला हुआ पाया गया।