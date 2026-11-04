गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच फिर हुई मारपीट, दो पर शांतिभंग की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच मारपीट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक बार फिर दो छात्र गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो छात्रों का शांतिभंग में चालान कर दिया। वहीं, मारपीट में शामिल बताया जा रहा हास्टल का एक अन्य छात्र पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।