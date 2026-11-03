गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर RPF, CIB और GRP का बड़ा एक्शन, 14 लाख के गांजे के साथ आरोपी तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ)] अपराध आसूचना शाखा (सीआइबी) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने स्टेशन पर 14.200 किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 14.20 लाख रुपये बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल की यह बड़ी कार्रवाई है।

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल लखनऊ एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त गोरखपुर के निर्देशन में तीन नवंबर, 2026 को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो के पूर्वी छोर पर संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी व जांच कर रही थी।