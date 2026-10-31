चंदौली में उड़ीसा से सुलतानपुर ले जाया जा रहा 60 किलो गांजा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंदौली। अलीनगर पुलिस और एसओजी की टीम ने शनिवार को जांच के दौरान 60 किलोग्राम गांजा सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर उड़ीसा से सुलतानपुर गांजा पहुंचाने जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह और एसओजी प्रभारी रामजनम यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के हमीदपुर पटनवा के समीप जांच पड़ताल कर रहे थे।

इसी बीच सूचना मिलने पर मीरजापुर की ओर से आ रही एक कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखते ही कार चालक पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए कार का पीछा करने लगे। जिसे वाराणसी जिले के बाबतपुर के समीप टीम ने रोक लिया।