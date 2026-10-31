चंदौली में अधिवक्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम, हत्या की जताई आशंका

जागरण संवाददाता चंदौली। बिछिया के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की रात मिले शव की शिनाख्त निखिलेश चंद निवासी पहाडप़र शहाबगंज के रूप में की गई। स्वजन ने भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराई है।

घटना की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए। आरोपित की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया वह बिछिया गांव में अपने ससुराल में ही दो साल से रह रहे हैं।

वह कचहरी में वकालत भी करते हैं। स्वजन का कहना है कि वह रात नौ बजे ही घर से निकले थे। इसके बाद उनका पता नहीं चला। आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति से उनका भूमि का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर उनकी हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है।