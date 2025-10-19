गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में पाली गाय या भैंस तो लगेगा जुर्माना, खाली होगा आवास

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी परिसर में रहने के दौरान गाय और भैंस नहीं पाल सकेंगे। यदि ऐसा करते वह पाएं जाएंगे तो 15 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा। इतना ही नहीं तत्काल प्रभाव से आवास भी खाली करा लिया जाएगा।

इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बाकायदा नोटिस जारी किया जाएगा। जारी नोटिस की विश्वविद्यालय में रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने कुत्ता-बिल्ली के साथ-साथ गाय भी पाल रखी है। इसके चलते परिसर में कई स्थानों पर गंदगी पायी जा रही है, जिससे बहुत से शिक्षकों और कर्मचारियोंं को परेशानी हो रही है। ऐसे ही परेशान कुछ शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से इसपर रोक लगाई गई है। जारी नोटिस में बताया गया है कि अगर किसी शिक्षक और कर्मचारी के पास गाय और भैंस हैं तो वह तत्काल उन्हें विश्वविद्यालय की कालोनी या परिसर से हटा लें।

अन्यथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही तत्काल आवास भी खाली करा लिया जाएगा। इस नोटिस के जारी होने के बाद कुछ शिक्षक व कर्मचारी नाराज हैं तो कुछ खुश। जिन्होंने परिसर में गाय पाल रखी है, वह यह समझ नहीं पा रहे, नोटिस का अनुपालन कैसे करें।