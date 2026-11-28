जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिसे बेटी समझकर परिवार ने अंतिम विदाई दे दी, वह महिला आखिर कौन थी? सीहापार हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक पर मिले जिस अज्ञात महिला के शव का अनामिका समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

27 अक्टूबर 2026 की सुबह ट्रेन से कटकर जान गंवाने वाली महिला की शिनाख्त में हुई चूक का रहस्य सुलझाने के लिए पुलिस नए सिरे से प्रयास कर रही है। आसपास के जिलों में शव की तस्वीर भेजने के साथ ही डीएनए जांच के लिए नमूना भी लिया गया है।

घटना के बाद सहजनवां पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया था। इस दौरान सीहापार निवासी लक्ष्मीना देवी ने शव को अपनी बेटी अनामिका का बताया। परिवार ने बेलघाट क्षेत्र में रहने वाले अनामिका के पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। गांव के लोगों की मदद से परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार के दिन ही शाम को अनामिका का फोन आया तो परिवार और पुलिस के सामने पूरा मामला पलट गया। जिस बेटी को मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वह जिंदा थी। इसके बाद दहेज हत्या के मुकदमे को पुलिस ने समाप्त कर दिया। लेकिन जिस महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, उसकी पहचान का सवाल अब भी अनसुलझा है।