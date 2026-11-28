जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एसएसपी डा. कौस्तुभ ने छह सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार, सीओ गीडा आभा सिंह को सीओ बांसगांव बनाया गया है।

वहीं सीओ बांसगांव अनुज कुमार सिंह को सीओ गोला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवागत पुलिस उपाधीक्षक श्रीश त्रिपाठी को सीओ कोतवाली और पियूष को सीओ गीडा की जिम्मेदारी मिली है।

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पुलिस उपाधीक्षक गिरीन्द्र कुमार सिंह को सीओ मंदिर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीओ मंदिर सुरक्षा मनीष शर्मा को सीओ यातायात बनाया गया है।

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