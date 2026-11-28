जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा थाना के देव कहीं गांव स्थित एशियन फर्टिलाइजर ने जहरीली गैस छोड़ दिया। इससे रबी की फसल झुलस गई है। शिकायत व विरोध पर कर्मचारियों ने गांव वालों से बदतमीजी की। इसके बाद मारपीट हो गई।

फर्टिलाइजर की गैस से हर वर्ष किसानों को इस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। गांव के लोगों ने फसल नुकसान की जानकारी तहसील व जिला प्रशासन को दी है।