एशियन फर्टिलाइजर की जहरीली गैस से गोरखपुर में रबी फसलें तबाह, किसानों का हंगामा
गोरखपुर के चौरी चौरा स्थित एशियन फर्टिलाइजर से निकली जहरीली गैस ने रबी की फसलें बर्बाद कर दी हैं। किसानों के विरोध करने पर कर्मचारियों से मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है।
HighLights
एशियन फर्टिलाइजर से निकली जहरीली गैस ने फसलें झुलसाईं।
किसानों के विरोध पर कर्मचारियों से हुई मारपीट।
पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा थाना के देव कहीं गांव स्थित एशियन फर्टिलाइजर ने जहरीली गैस छोड़ दिया। इससे रबी की फसल झुलस गई है। शिकायत व विरोध पर कर्मचारियों ने गांव वालों से बदतमीजी की। इसके बाद मारपीट हो गई।
फर्टिलाइजर की गैस से हर वर्ष किसानों को इस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। गांव के लोगों ने फसल नुकसान की जानकारी तहसील व जिला प्रशासन को दी है।