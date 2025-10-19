Gorakhpur News: गोलघर स्मार्ट सड़क के लिए नहीं हटेंगे अंडरग्राउंड केबल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री हरित मार्ग अवस्थापना विकास नगरीय (सीएम ग्रिड) योजना के तहत बनने वाली गोलघर एवं आसपास की सड़कों के निर्माण के लिए बिजली के अंडरग्राउंड केबल को हटाया नहीं जाएगा। बिजली विभाग के द्वारा शिफ्टिंग के लिए 48 करोड रुपये से ज्यादा का बजट मांगने के बाद नगर निगम ने इसे बिना हटाये ही नया डक्ट बनाने का निर्णय लिया है। बाद में जब कोई जरूरत पड़ेगी तो इस डक्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। करीब 53.68 करोड़ की लागत से गोलघर एवं आसपास की पांच सड़कें बनाई जाएंगी। हालांकि इसमें बिजली के केबल के शिफ्टिंग का खर्च शामिल नहीं है।

गोलघर और उसके आसपास की पांच सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 53.68 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने की योजना है। हालांकि, बिजली विभाग ने सड़क निर्माण के दौरान बिजली के अंडरग्राउंड केबलों को हटाने और उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए 48 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की है। यह राशि परियोजना की कुल लागत से थोड़ा ही कम है। इससे नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस भारी-भरकम खर्च से बचने के लिए नगर निगम ने मौजूदा केबलों को न छेड़ने का फैसला किया है।



काफी दिनों तक बिजली की कटौती की आशंका भी बड़ी चुनौती

इसके अलावा निगम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि गोलघर इलाके में बिजली के अंडरग्राउंड केबल टेढ़े-मेढ़े ढंग से बिछाए गए हैं। ऐसे में सड़क और डक्ट के निर्माण के दौरान काफी समय से काफी दिनों तक शटडाउन लेने की जरूरत पड़ेगी। इस इलाके में शहर के प्रमुख बाजार से लेकर दफ्तर आदि होने पर काफी परेशानी पैदा होने की संभावना है। इसको देखते हुए निगम ने अंडरग्राउंड केबल को नहीं हटाने का फैसला लिया है।

भविष्य की जरूरतों के लिए नया डक्ट नगर निगम ने फैसला किया है कि नई सड़क के नीचे एक नया और आधुनिक डक्ट बनाया जाएगा। इस डक्ट में भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी, मौजूदा अंडरग्राउंड केबलों को स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह कदम न केवल मौजूदा समस्या का समाधान करता है, बल्कि भविष्य में होने वाले रखरखाव और मरम्मत के काम को भी आसान बना देगा। सड़कों को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सकेगा। इस नए डक्ट में बिजली के तारों के अलावा, नाली, पीने के पानी और गैस की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।



स्मार्ट सड़कों की विशेषताएं