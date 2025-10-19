Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gorakhpur News: गोलघर स्मार्ट सड़क के लिए नहीं हटेंगे अंडरग्राउंड केबल

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:28 AM (IST)

    गोरखपुर में सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत गोलघर और आसपास की सड़कों के निर्माण में भूमिगत बिजली के केबल नहीं हटाए जाएंगे। वर्तमान स्वरूप में ही नया डक्ट बनेगा, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर नए केबल डाले जा सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    53.68 करोड़ से गोलघर व पास की पांच सड़कें बनाई जा रही हैं स्मार्ट

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री हरित मार्ग अवस्थापना विकास नगरीय (सीएम ग्रिड) योजना के तहत बनने वाली गोलघर एवं आसपास की सड़कों के निर्माण के लिए बिजली के अंडरग्राउंड केबल को हटाया नहीं जाएगा। बिजली विभाग के द्वारा शिफ्टिंग के लिए 48 करोड रुपये से ज्यादा का बजट मांगने के बाद नगर निगम ने इसे बिना हटाये ही नया डक्ट बनाने का निर्णय लिया है। बाद में जब कोई जरूरत पड़ेगी तो इस डक्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। करीब 53.68 करोड़ की लागत से गोलघर एवं आसपास की पांच सड़कें बनाई जाएंगी। हालांकि इसमें बिजली के केबल के शिफ्टिंग का खर्च शामिल नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोलघर और उसके आसपास की पांच सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 53.68 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने की योजना है। हालांकि, बिजली विभाग ने सड़क निर्माण के दौरान बिजली के अंडरग्राउंड केबलों को हटाने और उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए 48 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की है। यह राशि परियोजना की कुल लागत से थोड़ा ही कम है। इससे नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस भारी-भरकम खर्च से बचने के लिए नगर निगम ने मौजूदा केबलों को न छेड़ने का फैसला किया है।

    काफी दिनों तक बिजली की कटौती की आशंका भी बड़ी चुनौती

    इसके अलावा निगम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि गोलघर इलाके में बिजली के अंडरग्राउंड केबल टेढ़े-मेढ़े ढंग से बिछाए गए हैं। ऐसे में सड़क और डक्ट के निर्माण के दौरान काफी समय से काफी दिनों तक शटडाउन लेने की जरूरत पड़ेगी। इस इलाके में शहर के प्रमुख बाजार से लेकर दफ्तर आदि होने पर काफी परेशानी पैदा होने की संभावना है। इसको देखते हुए निगम ने अंडरग्राउंड केबल को नहीं हटाने का फैसला लिया है।

    भविष्य की जरूरतों के लिए नया डक्ट

    नगर निगम ने फैसला किया है कि नई सड़क के नीचे एक नया और आधुनिक डक्ट बनाया जाएगा। इस डक्ट में भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी, मौजूदा अंडरग्राउंड केबलों को स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह कदम न केवल मौजूदा समस्या का समाधान करता है, बल्कि भविष्य में होने वाले रखरखाव और मरम्मत के काम को भी आसान बना देगा। सड़कों को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सकेगा। इस नए डक्ट में बिजली के तारों के अलावा, नाली, पीने के पानी और गैस की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।

    स्मार्ट सड़कों की विशेषताएं

    यह परियोजना सीएम ग्रिड योजना के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। गोलघर की इन पांच सड़कों को स्मार्ट बनाने के बाद कई नई सुविधाएं मिलेंगी। इस सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए छह इंच ऊंचा फुटपाथ बनाया जाएगा। भूमिगत डक्ट में बिजली, पानी और गैस आदि सभी यूटिलिटी लाइनों को व्यवस्थित तरीके से बिछाया जाएगा। साथ ही स्मार्ट सड़कों पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और अन्य शहरी सुविधाएं होंगी।


    सीएम ग्रिड के तहत गोलघर एवं आसपास की सड़कों के निर्माण के दौरान अंडरग्राउंड बिजली के केबल को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इनको मौजूदा स्वरूप में छोड़कर ही नया डक्ट बनाया जाएगा। भविष्य में जरूरत के अनुसार बिजली के नए केबल को इसमें डाला जा सकता है।


    -

    अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम