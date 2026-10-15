गोरखपुर में खेत विवाद ने ली जान, चचेरे भाई की गोली मारकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के करनपुरा गांव में गुरुवार सुबह खेत जोतने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने चचेरे भाई को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक जान बचाने के लिए भागा, लेकिन गांव की पुलिया के पास पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित की तलाश की जा रही है।

मेथौली निवासी सुदामा पांडेय उर्फ गामा का करनपुरा गांव में नेवासा है। उनके अन्य भाई करनपुरा में रहकर खेती-बारी करते हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह सुदामा पांडेय का 26 वर्षीय पुत्र शिवम पांडेय करनपुरा स्थित खेत की जुताई कराने पहुंचा था।