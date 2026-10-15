गोरखपुर राप्तीनगर अग्निकांड: पति के बाद पत्नी की भी मौत, नौकरानी की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर फेज-एक में गैस रिसाव के बाद लगी आग में झुलसीं जया दास (70) की गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उनके पति रंजन दास (75) ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे में घर में काम करने वाली दशावती देवी (65) भी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गैस एजेंसी का हाकर इंद्रेश भी हादसे में झुलसा था।

राप्तीनगर फेज-एक स्थित एलआइजी-156 मकान में शनिवार, 10 अक्टूबर की सुबह घरेलू गैस सिलिंडर की पाइप और चूल्हे की मरम्मत के दौरान आग लग गई थी। रंजन दास के घर में सिलिंडर से गैस धीमी जल रही थी। इसे ठीक कराने के लिए गैस एजेंसी के हाकर को बुलाया गया था। मरम्मत के दौरान गैस रिसाव की जांच की जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से रंजन दास, उनकी पत्नी जया दास, घर में काम करने वाली दशावती देवी और हाकर झुलस गए थे।