गोरखपुर राप्तीनगर अग्निकांड: पति के बाद पत्नी की भी मौत, नौकरानी की हालत गंभीर
गोरखपुर के राप्तीनगर में गैस सिलिंडर रिसाव से लगी आग में झुलसीं जया दास की गुरुवार को उपचार के दौरान ...और पढ़ें
HighLights
राप्तीनगर अग्निकांड में गैस रिसाव से लगी थी आग
पति रंजन दास के बाद पत्नी जया दास की भी मौत
घरेलू सहायिका और गैस हॉकर भी हुए गंभीर रूप से घायल
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर फेज-एक में गैस रिसाव के बाद लगी आग में झुलसीं जया दास (70) की गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उनके पति रंजन दास (75) ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे में घर में काम करने वाली दशावती देवी (65) भी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गैस एजेंसी का हाकर इंद्रेश भी हादसे में झुलसा था।
राप्तीनगर फेज-एक स्थित एलआइजी-156 मकान में शनिवार, 10 अक्टूबर की सुबह घरेलू गैस सिलिंडर की पाइप और चूल्हे की मरम्मत के दौरान आग लग गई थी। रंजन दास के घर में सिलिंडर से गैस धीमी जल रही थी।
इसे ठीक कराने के लिए गैस एजेंसी के हाकर को बुलाया गया था। मरम्मत के दौरान गैस रिसाव की जांच की जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आने से रंजन दास, उनकी पत्नी जया दास, घर में काम करने वाली दशावती देवी और हाकर झुलस गए थे।
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हादसे के बाद रंजन दास, जया दास और दशावती देवी को उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गैस हाकर का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था। गंभीर रूप से झुलसे रंजन दास की 11 अक्टूबर की भोर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अब पत्नी जया दास की भी मौत हो गई। हादसे में दंपती की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।