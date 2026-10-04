गोरखपुर शहर में 600 जवानों की तैनाती, फिर भी नो-इंट्री में दौड़ रहे मालवाहक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब 600 पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात हैं। चार यातायात थाने भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद नो-इंट्री के समय प्रतिबंधित मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है।

शहर के बाहरी मार्गों पर इन वाहनों को रोकने के लिए जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन प्रतिबंधित समय में मालवाहक वाहन शहर के भीतर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इससे व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और नो-इंट्री व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जिले में यातायात व्यवस्था के लिए करीब 350 होमगार्ड और 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इन जवानों की तैनाती नौसढ़, खोराबार बाइपास, टीपीनगर, रुस्तमपुर, कोनी तिराहा, मेडिकल कालेज रोड, बरगदवा समेत सभी प्रमुख स्थानों पर की जाती है।