गोरखपुर में 944 का लक्ष्य, 831 पर अटका महिला वोटर अनुपात, तेज हुआ अभियान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ने महिला कल्याण, उच्च व माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण विभाग को भी अभियान में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है।

जिले में महिला-पुरुष मतदाताओं के अनुपात में अंतर कम करने के लिए सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे बूथ चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। प्रारंभिक चरण में कुल 180 बूथों पर विशेष अभियान चलाकर छूटी हुई पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। साथ ही पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं और अन्य पात्र लोगों के भी फार्म-6 भरवाए जाएंगे।

एसआइआर के बाद जिले में महिला मतदाताओं का अनुपात 831 प्रति एक हजार पुरुष मतदाता है, जबकि अपेक्षित अनुपात 944 है। इसी अंतर को कम करने के लिए बूथ स्तर पर दोबारा पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को कम महिला मतदाता वाले बूथों पर स्थिति की वजह पता करने के साथ पात्र महिलाओं के नाम सूची में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है।