गोरखपुर में जेई का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बोलने वाला बिजलीकर्मी हटाया गया

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 'देखो, तुम जेई का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगो। कहीं भी शिकायत कर लो जेई बच जाएंगे।' दुर्गाबाड़ी उपकेंद्र के एक निविदाकर्मी और इलाके के एक उपभोक्ता की बातचीत का 2:37 मिनट का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

आडियो में उपभोक्ता और निविदाकर्मी के बीच 15 हजार रुपये के लेन-देन की बात हो रही है। उपभोक्ता कह रहा है कि कनेक्शन के नाम पर रुपये जेई ने लिए थे तो निविदाकर्मी कह रहा है कि रुपये बकाया के मद में लिए थे। इस पर कसम खाने की भी बात हो रही है। आडियो प्रसारित होने के बाद निविदाकर्मी को दुर्गाबाड़ी से हटाकर राजेंद्र नगर उपकेंद्र पर तैनात कर दिया गया है। एक और निविदाकर्मी का क्षेत्र बदला गया है।