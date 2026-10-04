गोरखपुर में मिनी ऑडिटोरियम के लिए टूटेंगी शास्त्री चौराहे की 12 दुकानें और होटल, नवंबर 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम परिसर में प्रस्तावित मल्टी कांप्लेक्स व मिनी आडिटोरियम के निर्माण की राह में अब शास्त्री चौराहे के पास बनी दुकानों और होटल को हटाने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने यहां संचालित 12 दुकानों और एक होटल के संचालकों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द परिसर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस जारी होने के बाद नगर निगम ने भवन को खाली कराने और इसके बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी तेज कर दी है।

नगर निगम परिसर में बनने वाले मल्टी कांप्लेक्स व मिनी आडिटोरियम को शहर में बैठकों, कार्यक्रमों और विभिन्न आधिकारिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में विकसित किया जाना है। इसके निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में दुकानें और होटल संचालित हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इस पूरे हिस्से को खाली कराया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में नगर निगम प्रशासन की ओर से संबंधित सभी दुकानदारों और होटल संचालक को नोटिस दिया गया है।

कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) ने नगर निगम प्रशासन को भवन की सुरक्षा से जुड़ी स्थिति से अवगत कराया है। सीएंडडीएस के स्थानिक अभियंता ओपी यादव के अनुसार मिनी आडिटोरियम के निर्माण के दौरान बेसमेंट समेत अन्य हिस्सों की खुदाई की जानी है।

इसके लिए केवल दुकानों के किसी हिस्से को हटाना पर्याप्त नहीं होगा। निर्माण के दौरान आसपास की संरचनाओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरी बिल्डिंग को तोड़ना जरूरी है। इसके बाद ही प्रस्तावित निर्माण स्थल पर सुरक्षित तरीके से काम शुरू किया जा सकेगा।