दीपावली पर लखनऊ जाना है तो इस रास्ते से जाएंगे वाहन, आज रात से डायवर्जन लागू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या धाम में दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए जिले में शनिवार रात से यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। यातायात पुलिस ने लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए हैं। यह व्यवस्था शनिवार रात 12 बजे से प्रभावी होगी। आवाश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को डायवर्जन से छूट मिलेगी।

शहर क्षेत्र से लखनऊ जाने वाले वाहन अब जीरो प्वाइंट कालेसर से हाईवे पर चढ़कर तेनुआ टोल प्लाजा से होते हुए लिंक एक्सप्रेस-वे के जरिए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसी तरह कुशीनगर और देवरिया जिले की ओर से लखनऊ जाने वाले सभी भारी वाहन भी अब सीधे हाईवे पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन्हें लिंक एक्सप्रेस-वे के रास्ते डायवर्ट किया गया है।

सोनौली और महाराजगंज की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी जीरो प्वाइंट कालेसर से लखनऊ मार्ग पर जाने से रोका जाएगा। ऐसे सभी वाहन तेनुआ टोल प्लाजा से होकर लिंक एक्सप्रेस-वे मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। गीडा क्षेत्र से निकलने वाले भारी वाहनों को विशेष रूप से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।