गोरखपुर में आज से दीपावली तक कई रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन, यहां देखें पूरा डायवर्जन
गोरखपुर में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है। शहर में भीड़ को कम करने के लिए कई रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस व दीपावली पर्व पर बाजार में होने वाली भीड़ की वजह से यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन किया है।एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे से 20 अक्टूबर को रात 12 बजे तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।दो पहिया व चार पहिया वाहन निर्धारित किए गए पांच स्थान पर खड़े होंगे।निर्देश की अवहेलन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
इन रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्जन
- कालीमंदिर से गोलघर की तरफ लोडर, आटो व ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- कचहरी चौराहा से गणेश चौराहा की ओर, जीएम पोस्ट ऑफिस तिराहा से गणेश चौराहा की ओर व तमकुही तिराहा से कचहरी चौराहा की ओर ऑटो एवं ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की ओर आटो एवं ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- घोष कंपनी चौराहा होकर रेती चौराहा जाने वाले और नखास चौराहा जाने वाले आटो एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- नार्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के लोडर,आटो व ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- अलहदादपुर तिराहे से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के लोडर, ऑटो व ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- दुर्गाबाड़ी चौराहा से चरनलाल चौराहा की तरफ सभी प्रकार के लोडर, ऑटो व ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- रोडवेज बस, आयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन व अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुरचौराहा होते हुये चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग से असुरन चौराहा, खजांची चौराहा होते हुए स्पोर्ट कॉलेज चौराहा से रामनगर तिराहा, इंडस्ट्रीयल एरिया मोड़ होते हुए बरगदवा चौराहा होकर फरेंदा सोनैली की तरफ जाएंगे।
- फरेंदा, पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बरगदवां चौराहा से इंडस्ट्रीयल एरिया मोड़, रामनगर चौराहा से स्पोर्ट कॉलेज खजांची चौराहा से असुरन चैराहा, कौवाबाग मार्ग से चारफाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया व कुशीनगर की ओर जाएंगे।
- सुमेर सागर तिराहा से विजय चौराहा व जटाशंकर तिराहा से अली नगर चौराहा तक सभी प्रकार के लोडर, ऑटो एवं ई - रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- बरफखाना तिराहा से बसंतपुर चौराहा, घंटाघर चौराहा एवं लाल डिग्गी तक के मार्ग पर सभी प्रकार के लोडर, ऑटो व ई- रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
- मदीना मस्जिद तिराहा से शाहमारुफ रास्ते से सभी प्रकार के लोडर, ऑटो एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।
यहां खड़े होंगे वाहन :
- मल्टीलेवल पार्किंग जलकल
- सिनेमा रोड पर यूनाइटेड टाकीज के सामने
- कचहरी टाउनहाल मैदान
- कचहरी क्लब पार्किंग
- सम्बंधित माल/प्रतिस्थान की पार्किंग
