गोरखपुर में आज से दीपावली तक कई रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन, यहां देखें पूरा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस व दीपावली पर्व पर बाजार में होने वाली भीड़ की वजह से यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन किया है।एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे से 20 अक्टूबर को रात 12 बजे तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।दो पहिया व चार पहिया वाहन निर्धारित किए गए पांच स्थान पर खड़े होंगे।निर्देश की अवहेलन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।



इन रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्जन