छठ पर्व पर यात्रियों को राहत, गोरखपुर से हावड़ा और कोलकाता के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बंगाल आवागम करने वाले पूर्वांचल व बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से हावड़ा और कोलकाता के बीच विभिन्न तिथियों में दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 03037/03038 नंबर की हावड़ा-गोरखपुर-हावड़ा स्पेशल तीन फेरा में चलाई जाएगी।

यह ट्रेन हावड़ा से 11, 13 एवं 14 नवंंबर को तथा गोरखपुर से 12, 14 एवं 15 नवंबर को चलाई जाएगी। इसके अलावा 03141/03142 नंबर की कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता स्पेशल एक फेरा में चलेगी। यह ट्रेन कोलकाता से 13 नवंबर को तथा गोरखपुर से 14 नवंबर को चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे।