'स्मार्ट मीटर लगाया तो काट दूंगा, टांग चीर दूंगा...', बिजलीकर्मियों के आवास पर मीटर लगाने से मिल रही धमकी
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम के सेवानिवृत्त और कार्यरत अभियंताओं व कर्मचारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। बुधवार को सूरजकुंड के माधोपुर और शाहपुर के शिवपुर सहबाजगंज में सेवानिवृत्त बिजलीकर्मियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने गए जूनियर मीटर परीक्षकों (जेएमटी) ने दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
दोनों जेएमटी ने अधिशासी अभियंता को सूचना दे दी है। आरोप लगाया कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के बेटे नवीन श्रीवास्तव और एक बिजली संगठन के संगठन मंत्री प्रमोद श्रीवास्तव ने मीटर लगाए जाने पर काट देने और टांग चीर देने की धमकी दी। गुरुवार को मामले की शिकायत पुलिस में किए जाने की योजना बन रही है।
बक्शीपुर के जेएमटी कृष्ण मोहन यादव बुधवार को सूरजकुंड के न्यू माधोपुर में बिजली निगम के पूर्व एसडीओ स्व. आरएस लाल के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे। आरोप है कि उनके बेटे नवीन श्रीवास्तव ने स्मार्ट मीटर लगाने की बात कहने पर बदसलूकी की।
काटने, जान से मारने, औकात दिखाने की धमकी दी और कहा कि मेरे घर में अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता हैं। लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझे निलंबित कराने की भी धमकी दी। बहुत गाली दी। इससे मैं बहुत आहत हूं। यदि मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो धमकी देने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा। मैं मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित हो चुका हूं।
नवीन श्रीवास्तव ने आरोपों को गलत बताया। कहा कि बगल में मीटर नहीं लगाया गया था। मैंने इसके बारे में पूछा तो जेएमटी गलत बात कहने लगे। खुद को जेई बताने लगे। कहा कि पेंशन रुक जाएगा। मैंने कहा कि पेंशन रोकना किसी के वश में नहीं है। कर्मचारियों ने मीटर लगवाई तीन सौ रुपये भी मुझसे लिए।
शिवपुर सहबाजगंज में सेवानिवृत्त कर्मचारी आरके सिंह के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने गए जेएमटी दिनेश पांडेय को मना कर दिया गया। आरोप है कि आरके सिंह की पैरवी विद्युत मजदूर पंचायत संघ के प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद श्रीवास्तव ने शुरू कर दी। उन्होंने मीटर न लगाने को कहा। मना करने पर टांग चीर देने की धमकी दी।
कहा कि कार्यालय में आकर टांग चीर दूंगा। आरके सिंह ने कहा कि बिना संगठन की अनुमति मैंने मीटर लगाने से मना किया था लेकिन मुझसे और कोई बात नहीं हुई। प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि जबरदस्ती मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा। संगठन ने अभी मीटर न लगाने को कहा है। आरोप गलत हैं।
कर्मचारियों के आवास पर इसी महीने लगने हैं स्मार्ट मीटर
चेयरमैन डा. आशीष गोयल के निर्देश पर सभी अभियंताओं व कर्मचारियों के आवास पर स्मार्ट बिजली मीटर इसी महीने लगने हैं। इसके लिए टीजी टू को लक्ष्य दे दिया गया है। दिन में कई बार मीटर लगाने की समीक्षा की जा रही है। इस कारण टीजी टू पर बहुत दबाव है। लक्ष्य पूरा न होने पर निलंबित करने की भी रोजाना चेतावनी दी जा रही है।
