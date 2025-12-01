Language
    गोरखपुर में दोस्त को अगवा कर कुल्हाड़ी से काट डाला, रुपये के लेनदेन पर था विवाद; दो गिरफ्तार

    By Satish Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    गोरखपुर में लेन-देन के विवाद में एक किशोर का अपहरण कर उसके दोस्तों ने कुल्हाड़ी से गला काट दिया। शव को महराजगंज जिले में फेंक दिया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर शव बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की। तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लेनदेन के विवाद में किशोर को अगवा कर दोस्तों ने कुल्हाड़ी से गला काट दिया। वारदात के बाद शव को कार से महराजगंज जिले में ले जाकर सिर व धड़ को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया।

    गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी तिवारीपुर थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर दो युवकों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर सोमवार की शाम किशोर का शव महराजगंज जिले से बरामद किया।हिरासत में लिए गए दो आरोपितों से तिवारीपुर थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है।

    तिवारीपुर के सूर्यविहार कालोनी में रहने वाले संतोष मणि त्रिपाठी उर्फ प्रकाशेंदु का 15 वर्षीय बेटा अंबुज भारद्वाज उर्फ रिशु 26 नवंबर की रात दोस्तों के साथ घर से निकला था और वापस नहीं लौटा।खोजबीन के बाद कुछ पता न चलने पर संतोष मणि त्रिपाठी ने तिवारीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के साथ ही आइजीआरएस पर इसकी शिकायत की।

    सर्विलांस व सीसी कैमरा फुटेज की मदद से तलाश में जुटी तिवारीपुर थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह अंबुज के दो दोस्तों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या करने की बात स्वीकार की।

    इसके बाद पुलिस टीम दोनों को लेकर महराजगंज जिले के भिटौली क्षेत्र में स्थित भैंसा–पिपरा खादर मार्ग पर देवरिया शाखा नहर पटरी पर ले गए जहां अंबुज का सिरकटा शव पड़ा था।हिरासत में लिए गए आरोपितों की निशानदेही पर 10 किलोमीटर दूर श्यामदेउरवा क्षेत्र में नहर किनारे फेंका गया धड़ बरामद हुआ। घटना की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया।

    महराजगंज जिले की पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है।फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किया। जांच में सामने आया कि अंबुज की हत्या लेन–देन के विवाद में हुई है। हिरासत में लिए गए युवकों ने पूछताछ में बताया कि कुल्हाड़ी से अंबुज के गले पर प्रहार कर हत्या की थी।

    उन्हें लगा कि गोरखपुर में शव मिला तो तुरंत पकड़े जाएंगे, इसलिए शव को कार में लादकर महराजगंज सीमा की ओर भाग निकले। आरोपितों के मोबाइल फोन फोन का लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिला था। तिवारीपुर पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे में हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने और षड्यंत्र की धारा बढ़ा दी है।

    घटना में शामिल तीसरे आरोपित की तलाश चल रही है। घटना की जानकारी होते ही किशोर के घर मातम पसर गया। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि लापता किशोर की हत्या कर शव को महराजगंज जिले में फेंका गया था। दो आरोपितों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ चल रही है।