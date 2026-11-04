गोरखपुर में 98 करोड़ का सुमेर सागर-इलाहीबाग नाला मंजूर, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

राजीव रंजन, गोरखपुर। शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। सुमेर सागर होते हुए इलाहीबाग तक जाने वाले नाले के निर्माण के लिए व्यय वित्त समिति की मंजूरी मिल गई है। करीब 98 करोड़ रुपये की लागत से इस नाले का निर्माण कराया जाएगा।

इसके बनने से विजय चौक, धर्मशाला बाजार, एडी माल के आसपास समेत आठ वार्डों के 93,946 लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण नाला परियोजना का जिक्र कर चुके हैं। अब वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।

परियोजना का निर्माण सीएंडडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) की ओर से कराया जाएगा। संस्था के स्थानिक अभियंता ओपी यादव ने बताया कि शासनादेश जारी होने के तत्काल बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दो वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत नाले की खुदाई, आरसीसी संरचना तैयार करने और जलनिकासी व्यवस्था को अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा।

शहर में लगातार बढ़ते निर्माण और बारिश के दौरान जलनिकासी पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। व्यय वित्त समिति की मंजूरी के बाद अब शासनादेश और निर्माण की औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार है।



3.307 किलोमीटर लंबा होगा नाला, क्षमता भी बढ़ेगी

परियोजना की खास बात यह है कि सुमेर सागर से इलाहीबाग तक 3.307 किलोमीटर लंबे नाले को पूरी तरह आरसीसी से ढका हुआ बनाया जाएगा। शुरुआत में इसकी चौड़ाई और गहराई 2.50 मीटर गुणा तीन मीटर होगी, जबकि अंतिम छोर पर इसका आकार बढ़ाकर पांच मीटर गुणा तीन मीटर कर दिया जाएगा। यानी आगे बढ़ने के साथ नाले की जलनिकासी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इसका अंतिम निकास इलाहीबाग पंपिंग स्टेशन पर होगा।