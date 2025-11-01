गोरखपुर में छात्रा ने स्कूल बस चालक से की शादी, दोनों ने उठाया खतरनाक कदम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गुलरिहा क्षेत्र में गुरुवार की रात को 16 वर्षीय छात्रा ने अपने स्कूल के बस चालक से मंदिर में शादी कर ली।इसके बाद दोनों ने जहर खाकर और हथेली की नसें काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। शादी का वीडियो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर मरने की जानकारी स्वजन को दी।

देर रात युवक का परिवार जब पहुंचा तो दोनों रामपुर गांव के पास सड़क किनारे अचेत पड़े मिले।उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। किशोरी हाईस्कूल की छात्रा है और करीब एक साल से अपने ही स्कूल के बस चालक से प्रेम करती थी। बताया गया कि गुरुवार की शाम दोनों घर से निकले।रामपुर गांव के पास स्थित एक मंदिर पहुंचे, जहां युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

इस दौरान युवक ने अपने परिवार को फोन पर बताया कि उसने शादी कर ली है। खबर मिलते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया।परिजनों ने इस रिश्ते का विरोध किया और युवक को फटकार लगाई। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की शादी उसके स्वजन ने दूसरी जगह तय कर दी है,जबकि छात्रा के परिवारवाले इस रिश्ते के सख्त विरोध में थे।

इसी मानसिक दबाव में आकर दोनों ने देर रात जहरीला पदार्थ खाने के बाद हथेली की नसें काट लीं।रात करीब 12 बजे युवक के परिजन जब तलाश करते हुए रामपुर गांव के पास पहुंचे, तो दोनों सड़क किनारे अचेत मिले। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज पहुंचाया गया।