गोरखपुर से पुणे और एलटीटी के लिए चलेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से पुणे और एलटीटी के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05093/05094 नंबर की गोरखपुर-हडपसर(पुणे)-गोरखपुर स्पेशल गोरखपुर से 10 एवं 17 नवंबर को तथा हडपसर से 12 एवं 19 नवंबर, 2026 को दो फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 05 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 कोच लगाए जाएंगे।

01027/01028 नंबर की ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल एलटीटी से 10 नवंबर को तथा गोरखपुर से 12 नवंबर को चलाई जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते 05281/05282 नंबर की मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर पूजा स्पेशल मुजफ्फरपुर से 18 नवम्बर को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 19 नवंबर को चलाई जाएगी।

पहले से चल रही 05080/05079 नंबर की रामनगर-पाटलिपुत्र-रामनगर साप्ताहिक पूजा स्पेशल के संचालन अवधि का विस्तार किया गया है। सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रिकार्ड संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनों में अभी भी बर्थें खाली हैं। यात्री इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।



इन कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनों में खाली हैं पर्याप्त बर्थें