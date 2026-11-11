गोरखपुर: बाथरूम में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव, सिर पर गंभीर चोट से सनसनी

जागरण संवाददाता, चरगांवा, (गोरखपुर)। शाहपुर क्षेत्र की आवास विकास कालोनी स्थित रैन बसेरा में रविवार रात एक मकान के बाथरूम में 70 वर्षीय जमीला देवी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी के साथ घर में रहती थीं। शव दो दिन से बाथरूम में पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने मौत की पुष्टि हुई है। चेहरे, ठुड्डी और दाईं आंख के ऊपर भी चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस हत्या और हादसे समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

जमीला देवी की एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा दानिश दुबई में रहता है। घर में उनके साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी रहती थी। रविवार को बेटी ने अपनी बड़ी बहन को मां के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बड़ी बेटी रात 9:30 बजे घर पहुंची तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचना दी।