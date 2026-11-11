गोरखपुर में दीपावली पर निकला 3719 टन कचरा, नगर निगम ने चलाया विशेष अभियान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर घरों में रोशनी और बाजारों में रौनक के बीच शहर की सड़कों पर कचरे का दबाव भी बढ़ा। दीपावली पर शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम की ओर से चलाए गए विशेष सफाई अभियान में नौ दिनों के भीतर 3719.23 टन कचरे का निस्तारण किया गया।

एक से नौ नवंबर के बीच जीटीएस सेंटरों और विभिन्न माध्यमों से कुल 37,19,227 किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया। नगर निगम की ओर से इसका वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण कराया गया। दीपावली के दौरान बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कचरे की मात्रा बढ़ने को देखते हुए सभी वार्डों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। घरों से कूड़ा उठाने के साथ उसके परिवहन की व्यवस्था भी मजबूत की गई। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त वाहनों से कूड़ा उठाया गया। दिन के साथ रात में भी सफाई कराई गई, ताकि सुबह लोगों को साफ-सुथरी सड़कें मिल सकें।

अभियान के तहत सड़कों और नालियों की सफाई, जल निकासी, सार्वजनिक स्थलों पर चूने और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया। स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का काम भी प्राथमिकता से किया गया। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जोनल अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों तक को अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।